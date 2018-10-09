Manisa'nın GES'leri CW enerjiden

ANTALYA, () - ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren CW Enerji, Manisa'nın Kula ilçesinde inşa edilen toplam 1 megavat (MW) kurulu güce sahip Halil Eymen Saraç Güneş Enerjisi Santralinin (GES) geçici kabulünü tamamladı.

CW Enerji, 2 Ekim 2013 tarihli 28783 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine uygun olarak, Manisa'nın Kula ilçesi 1 MW gücünde arazi tipi güneş enerjisi santralinin kurulumunu ve geçici kabulünü tamamladı. 1 MW gücündeki GES projesinde üretimi CW Enerji tarafından üretimi gerçekleştirilen 4554 adet CWT/ 275-60P marka model güneş paneli ve 16 adet Huawei SUN2000-60KTL, 1 adet Huawei SUN2000-40KTL invertör kullanıldı.

CW Enerji'nin yüklenici firma olarak, panel tedariki, mühendislik ve EPC(uygulama) gerçekleştirdiği GES projesi 24 günde tamamlandı. Projenin 29 Eylül 2018 tarihinde geçici kabulü alınarak işletmeye hazır hale getirildi.

Tamamlanan proje, 1 MW kapasitelik kurulumu ile yılda ortalama 1095 hanenin elektriği yenilenebilir enerji ile karşılanabilecek ve yılda ortalama 1456 ton CO2, 4.3 ton SO2 ve 1.6 ton NOx gazı emisyonunun azaltımına destek verecek. 1 MW gücündeki güneş enerjisi santralinde günde ortalama 5316,712 kWp, yılda ortalama 1940.600 kWp elektrik enerjisi üretilmesi planlanıyor.

CW Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Manisa'da kurulan GES projesinde titiz bir çalışma sürdürdüklerini belirterek, "Çevre dostu, temiz enerji kaynağı güneş gibi sınırsız ve ücretsiz olan bir kaynaktan sonuna kadar faydalanılmalı. 5-6 yıl öncesine kadar enerji üretiminde güneş enerji santrallerinin kullanılması bir tercih meselesi iken şu anda bir zorunluluk haline gelmiştir. Artık sadece Türkiye'de değil, dünyadaki tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler elektrik üretiminde güneş enerjisine geçiş yapmak zorundadır" diye konuştu.

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