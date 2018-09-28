Manisa Kitap Fuarı'nı öğrenciler açtı

MANİSA'da bu yıl 2'ncisi gerçekleşen Kitap Fuarı, Büyükşehir Belediye Fuar Merkezi'nde törenle açıldı. Açılış kurdelesini protokolle birlikte öğrenciler keserken fuarda; 100 yayınevi ve 100'den fazla yazar ağırlanacak.

Geçen yıl ilki düzenlenen Manisa Kitap Fuarı, tekrar ziyaretçilerine kapılarını açtı. 100 yayınevi ve 100'den fazla yazarın okuyucularla buluştuğu fuar; Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle açıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Fuar Merkezi'ndeki açılışa; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Palabıyık, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, İl Müftüsü Sinan Cihan, Manisa Ayakkabıcılar Odası Başkanı, davetliler ve öğrenciler katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Palabıyık ve Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesilerek, davetliler birbirinden farklı kitap ve stantların bulunduğu fuarı gezdi. 7 Ekim'e kadar açık kalacak fuarda, 54 yazar kitapseverlerle buluşabilecek.

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