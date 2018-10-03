Manisa jeotermal seracılıkta Türkiye ikincisi

MANİSA İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Metin Öztürk, Manisa'nın jeotermal seracılıkta 756 dekar alan ve yüzde 17.7'lik payla İzmir'in ardından ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Metin Öztürk, Manisa'daki örtüaltı seracılık hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Meran Kayhan, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir ve teknik personel ile birlikte Manisa'nın Salihli ilçesinde örtüaltı üretim gerçekleştiren ve Türkiye'de bir ilk olarak jeotermal enerji kaynaklarıyla ısıtılarak muz üretimi gerçekleştiren bir işletmede incelemelerde bulunan Metin Öztürk, burada işletme yetkililerinden bilgiler aldı.

Manisa'nın tarım, hayvancılık ve sanayi yanında alternatif enerji kaynakları ile de adından söz ettiren bir il olduğuna dikkat çeken Metin Öztürk, "İklime bağlı kalmadan, kısmen ya da tamamen kontrollü olarak üretime imkan sağlayan örtüaltı yetiştiriciliği Manisa'da giderek yaygınlaşmaktadır. Örtüaltı yetiştiriciliğinde en önemli gider kalemini ısıtma masrafları oluşturduğundan dolayı jeotermal enerji kaynakları ön plana çıkmaktadır. Jeotermal enerji ile ısıtılan sera varlığı bakımından İzmir, yaklaşık 820 dekar alan ve yüzde 19'luk payla ilk sırada yer alıyor. İzmir'i 756 dekar alan ve yüzde 17.7'lik payla Manisa ve 720 dekar alan ve yüzde 16.8'lik payla Afyonkarahisar takip etmektedir. 2017 yılı Mart ayı itibari ile ülkemizde 3 bin 760 dekarı plastik sera ve 523 dekar cam sera olmak üzere toplam 4 bin 283 dekar jeotermal enerji ile ısıtılan, 225 ünite örtüaltı varlığımız bulunmaktadır. Jeotermal enerji ile ısıtılan seraların ortalama ünite büyüklüğü 19.3 dekar olup bu işletmelerin yüzde 92.7'si topraksız tarım, yüzde 7.3'ünde ise topraklı tarım yöntemi ile yetiştiricilik yapılmaktadır. Topraksız tarım yapan işletmelerin yüzde 99.6'sı katı ortam kültürü kullanmaktadır. Jeotermal enerji ile ısıtılan sera işletmelerinin yüzde 96.45'inde domates yetiştirilmektedir" dedi.

Manisa genelinde Örtüaltı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı ve kayıtsız olan işletme sayısının 832 olduğuna dikkati çeken Öztürk, "3 bin 82 dekar örtüaltı alanda; domates, hıyar, biber, çilek, marul, fide ve fidan gibi ürünler yetiştirilmektedir. Bunların bir kısmı ihraç edilmekte geriye kalan kısmı ise yurt içinde değerlendirilmektedir. 2018 yılı 6 altı ayı verilerimize göre ihracatımızın büyük bir çoğunluğu Rusya ve Ukrayna'ya gerçekleştirilmiştir. Rusya'ya 2 bin 92 ton, Ukrayna'ya ise 139 ton olmak üzere toplam 2 bin 231 ton ihracat gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

Tarım ve sanayinin gözardı edilmeden, ülke kaynaklarının çevre duyarlılığı ile en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Metin Öztürk, Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle 'Alaşehir Teknolojik Sera Bölgesi' fizibilite çalışmalarının devam etttiğini kaydetti. Öztürk, bundan sonraki süreçte örtüaltı yetiştiricilik ile ilgili eğitim, yayım ve teknik desteği vermeye devam edeceklerini, hedeflerinin jeotermal sera varlığında Türkiye birinciliği olduğunu söyledi.

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