Manisa iş dünyasından güven ve istikrar vurgusu

MANİSA'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçlarını değerlendiren iş dünyasının temsilcileri, yeni dönemde güven ve istikrarın devam etmesini, yapısal reformlara hız verilmesini bekliyor.

Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Milletvekilliği Seçimi'nden sonra Manisa'da iş dünyası da sonuçlarla ilgili değerlendirme yaptı. Güven ve istikrarla yapısal reformlara hız verilmesi vurgusu yapan Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, "Türkiye büyük bir olgunlukla yeni döneme geçişini tamamlamıştır. Demokrasi sınırları içinde bütün seçimler büyük bir olgunlukla gerçekleşti. Millet iradesi tecelli etti. Şimdi iş dünyası olarak beklentilerimiz ekonominin gerekleri ile ilgili dünya ekonomisiyle entegrasyonumuzdan kopmadan, ülkemizin menfaatlerini gözeterek alınması gereken kararların hem yabancı yatırımcılar hem yerli yatırımcılara güven ve istikrarı hissettirmesidir. Yeni dönemde sayın başkanımıza çok görevler düşüyor. Allah muvaffak etsin" dedi.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise, Türkiye'nin artık yeni bir döneme girdiğinin ve iş dünyasında yapısal reformlara hız verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özkasap, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, "Esnafın konumunu, yapısı ve şeklini bugünkü hükümet biliyor. Ancak esnafımız ve sanatkarımız için 'şu veya bu beklentimiz' var demek erken olur. Önümüzdeki günlerde ülkenin ve ekonominin gidişatına göre beklenti ile taleplerimiz olacak. Bu talep ve isteklerimizin yeni hükümet tarafından olumlu bir şekilde karşılanacağına inanıyorum" dedi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, yüksek bir katılım oranıyla gerçekleşen seçimlerde milletin iradesini özgür ve hür biçimde sandığa yansıttığını belirterek, bir an önce ekonomiye ve reformlara odaklanılması gerektiğini söyledi.

Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, yeni dönemde Türkiye'nin ekonomik ve siyasi istikrarın süreceğini dile getirdi. Ülkenin her yerinde vatandaşların sandığa gitmesi ve katılımın yoğunluğunun demokrasi açısından önemli bir faktör olduğunu dile getiren Alhat, "Millet görevini yaptı, şimdi görev oy verdiklerimizde. Seçim sürecinde ekonomide yaşanan tablonun iyileştirilmesi için yapılacak çalışmaları bekliyoruz" dedi. Alhat ayrıca, seçim sonrasında yakalanan istikrarla piyasaların rahatlayacağını düşündüklerini ifade etti.

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

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