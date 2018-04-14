Manisa'daki pazarcı esnafından UKOME kararına tepki

MANİSA'da yer belirsizliği sebebiyle 2 haftadır tezgahlarını açamayan pazarcı esnafı, kendilerine Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nce (UKOME) yeni yer olarak Barbaros Mahallesi'ndeki eski Cider Yağ Fabrikası'nın arkasında bulunan caddenin gösterilmesine tepki gösterdi. Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, alınan kararı kabul etmediklerini belirterek, gösterilen yerin hem pazarcılar hem de vatandaş için büyük sorun olacağını dile getirdi.

Şehzadeler ilçesinin Arda Mahallesi'nde perşembe günleri pazar kurulan alan, Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binası inşaatı nedeniyle boşaltılmasının ardından 2 haftadır tezgahlarını açamayan esnaf geçtiğimiz günlerde Manisa Valiliği'ne kadar yürüyerek tepkisini dile getirdi. Yürüyüşten sonra Manisa Valiliği önünde polis ile gergin anlar yaşayan pazarcı esnafının, UKOME'den çıkan son karar da memnun etmedi. UKOME'den çıkan son kararda, yer olarak gösterilen Barbaros Mahallesi eski Cider Yağ Fabrikası'nın da pazarcı esnafı kabul etmedi.

"HEM VATANDAŞ, HEM PAZARCI MAĞDUR"

UKOME'nin aldığı son karar ile ilgili olarak açıklamada bulunan Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, iki haftadır pazarcı esnafının tezgah açamaması sebebiyle hem pazarcının hem de vatandaşın mağdur olduğunu dile getirdi. Şener, "Maalesef esnafımız iki haftadır tezgah açamamakta, halkımız da bu konuda Manisa merkezinde olduğu için büyük bir bölümü pazardan alışverişini yapamadılar. UKOME'nin son kararı olarak gösterilen yeri gidip kontrol ettik. Ama maalesef bizim fikirlerimiz, düşüncelerimiz alınmadan oraya karar verildi. Artık sıcaklar artmaya başladı. Gösterdikleri yerde asfalt üzerinde yazın sıcaklık neredeyse 40 derecenin üstünde olacak. O sıcakta hem pazarcının sunduğu ürünler nasıl duracak, hem pazarcı nasıl duracak hem vatandaş alışverişini nasıl yapacak. Ayrıca vatandaş belirtilen pazaryerine gidene kadar 3 tane yol geçmek zorundasınız. Sürat yolunu, Horozköy yolunu ve Barbaros yolunu. Ne üst geçit var ne alt geçit var" diye konuştu.

Yaşanan olumsuzluğun marketlere yaradığını dile getiren Şener, UKOME'nin son olarak gösterdiği yere pazar açmayacaklarını söyledi. Şener, UKOME'nin pazaryeri konusunda 3 karar aldığını, alınan son kararın da değiştirilebileceğini de ifade ederek, "Bize geçici olarak verilen yeni yerde pazarcımız haftaya tezgah açmayacak. Siyasilerimizden başta valimizden, büyükşehir belediye başkanımızdan, ilçe belediye başkanlarımızdan, siyasilerden tek beklentimiz pazarımıza çözüm bulmaları. Bizim esnafımız ekmek peşinde, olay çıkarma peşinde değil. Biz çoluk çocuğumuzun rızkı peşindeyiz. Biz evimizin geçimini, çoluk çocuğumuzun geleceğini temin etmek peşindeyiz" dedi.

Oda Başkanı Şener, son olarak taleplerinin Şehzadeler ilçesindeki Kafe Sera'dan Eski Garaj Kavşağı'na kadar uzanan Kumledere Caddesi üzerinde geçici olarak pazar tezgahlarını açmak olduğunu söyledi.

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

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