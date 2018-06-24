Manisa'da siyasiler oylarını kullandı

MANİSALI siyasetçiler, oy kullanmak üzerine soluğu sandık başlarında aldı

AK Parti Manisa Milletvekili ve partinin 1'inci sıra adayı Murat Baybatur, eşi Esra Baybatur ile birlikte oyunu, Yunusemre ilçesinde bulunan 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'ndaki 1130 nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra konuşan Baybatur, "Hayırlı uğurlu olsun. Tüm vatandaşlarımıza, milletimize sesleniyoruz, lütfen sandığa gitsinler, iradesini yansıtsınlar. 1-1.5 aydan beri bir propaganda süreci yaşadık. Manisa'da herkes centilmenlik içinde birbirine saygı gösteriyor. Güzel bir seçim süreci yaşadık. Bugün de artık son nokta. İnşallah sandıktan çıkacak irade, milletin iradesidir, bizim başımız gözümüz üstündedir. Sandıktan çıkacak sonuca göre hareket edeceğiz. Seçimler tekrar ülkemize, milletimize hayırlar getirsin" dedi.

AK Parti'nin milletvekili adayı Semra Kaplan Kıvırcık da eşi Osman Kıvırcık ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oy kullandı.

İYİ Parti 1'inci sıra milletvekili adayı Tamer Akkal ise, oyunu Toki İlköğretim Okulu'nda kullandı.

HDP'nin Manisa'da birinci sıra adayı olan Sırrı Sakık, ise oyunu kullanacağı Taytanlı İlhan İlkokulu'na partililerle birlikte geldi. Sırrı Sakık, zaman zaman okulun içinde partililer tarafından alkışlandı. Sakık oyunu kullanıp, sandıkları gezdi.

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

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