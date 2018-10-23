Manisa'da PTT'nin 178'inci kuruluş yılı kutlandı

MANİSA'da, Posta Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) 178'inci kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

PTT Manisa Başmüdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu. PTT çalışanları araçları ve motosikletleriyle şehir turu attı. Ardından PTT'de, e-devlet şifresi için sıra alan 178'inci sıradaki Ali Oktar'a, PTT Manisa Başmüdürü Bilal Özlü tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Sonrasında 178'inci yıl pastası kesildi. PTT Manisa Başmüdürü Bilal Özlü, PTT'nin posta, kargo, bankacılık işlemlerini çeşitlendirerek vatandaşlara hizmet sunduğunu ifade etti. Manisa genelinde 17 merkezde 480 personelle hizmet verdiklerini kaydeden Özlü, "Merkezlerde yenileme çalışmalarına başladık. Önümüzdeki dönemde katılım bankası kurma çalışmalarımız devam etmekte. Katılım bankasını kurduktan sonra tüm esnafımıza ödeme kaydedici cihazlar dağıtacağız. Faizsiz bankacılık sistemi üzerinden kredi kullandırma çalışması başlayacak. Parasal işlem adedimiz yaklaşık 3 milyon 500 bin civarındadır. Geçen yıl 650 bin kargo kabul ettik. Bunun yanında 1 milyona yakın mektup postası kabul ediyoruz. Manisa olarak 12 milyon gönderi dağıtıyoruz. Kurum çok hızlı bir şekilde büyüyor" dedi.

Cemil SEVAL / MANİSA, ()

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