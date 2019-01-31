Manisa'da polisten anlamlı bağış

MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü'nde göreve yeni başlayan polis memurları, "Emniyete yeni polis Kızılay'a taze kan" sloganıyla kan bağışında bulundu.

Manisa'nın huzur ve güvenliği için gece- gündüz görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü personeli, anlamlı bir projeye imza attı. "Emniyete yeni polis Kızılay'a taze kan" sloganıyla, emniyet teşkilatına yeni katılan polisler, gönüllü olarak Kızılay'a kan bağışında bulundu. Yeni polislerin yanı sıra birçok emniyet personeli de İl Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde kurulan kan alma merkezinde bağış yaptı. İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, kan bağış merkezini ziyaret ederek personeli tebrik etti. Bilgiç, "Kolluk kuvvetleri olarak vatanımız için her zaman canımızı vermeye hazırız. Devletin bölünmez bütünlüğü için mücadelemizi sonuna kadar sürdürdüğümüz gerçeği var. Aynı zamanda Kızılay'ımız tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması açısından taze kan vermeyi düşündük. Koordinasyonumuz Kızılay'la devam edecek" dedi.

Kan Alma Ekibi Başkanı Dr. Ayhan Öteyüzoğlu ise, emniyet personeline teşekkür etti. 153 yeni polis kan bağışında bulunduğu belirtildi. Kan bağışının önümüzdeki günlerde de tekrarlanacağı öğrenildi.

Cemil SEVAL / MANİSA, ()

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