Manisa'da partilerden 'seçime hazırız' mesajı

AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Manisa il ve ilçe yönetimleri, seçime hazır oldukları mesajını verdi.

Türkiye siyasetinin gündemi, 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri ile değişti. Manisa'daki iktidar ve muhalefet partilerinin temsilcileri, erken seçim kararıyla ilgili açıklamalar yaptı.

CHP MANİSA'DA EN AZ 4 VEKİL HEDEFLİYOR

Erken seçim kararıyla ilgili konuşan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, "Biz erken seçim konusunda mutluyuz. Çünkü AKP iktidarından 16 ay önce kurtulacağız. Bizim için bir sorun yok. Seçime hazırız. Manisa'da seçim startını vermiştik. Bütün sandık görevlilerimiz de hazır. Manisa'da öncelikli hedefimiz, Cumhurbaşkanlığı adayımıza alabildiğimiz kadar yüksek oyu alabilmek, milletvekilleri seçiminde de en az 4 milletvekili çıkarmaktır. Bu en az rakamdır" diye konuştu.

"YEREL SEÇİMLERDEN ÖNCE OLMASI OLUMLU"

MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk de, erken seçim kararını olumlu yorumladı. Öztürk, "Biz göreve geldiğimizden bu yana, yarın seçim varmış gibi çalıştık. Yarın seçim varmış gibi çalışma yaptık. 2 ay sonra değil, 2 gün sonra seçim olsa bile Manisa'da MHP teşkilatı seçime hazırdır. MHP Manisa Teşkilatı ve AK Parti Manisa Teşkilatı olarak, ittifak resmiyet kazanmadan önce Cumhurbaşkanı Manisa'ya geldiğinde birlikteliğimizi göstermiştik. Bu ittifak 2 ay sonra halkın gönlünden geçtiği şekilde sandığa yansıyacaktır. Yerel seçimlerden önce yapılması çok olumlu olmuştur. Meselenin memleket meselesi olduğunu bilerek yan yana kol kola çalışacağız" dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, dinamik bir ekip kurduklarını ve tüm teşkilatların seçime hazır olduğunu söyledi. Mersinli, bir an önce seçim çalışmalarına start vereceklerini belirterek, mahalle başkanlarından milletvekillerine, gençlik kollarından kadın kollarına kadar tam örgütlenmelerini kurduklarını ifade etti.

"KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"

Seçime girip giremeyecekleri tartışılan İYİ Parti'nin Manisa İl Başkanı Tamer Akkal ise, "Yapılacak olan erken seçimin iktidarın İYİ Parti karşısındaki korkusundan kaynaklandığı aşikar. Partimizin seçimlere girmeye hak kazanmama gibi bir durumu söz konusu değil. Genel Başkanımız Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yaptığı basın açıklamasında da belirttiği gibi 10 Haziran tarihinden sonra yapılacak olan her türlü yerel ve genel seçimlere girebiliyoruz. Genel başkanımız Akşener, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığı'na aday olacak. Biz İYİ Parti olarak ilk kongremizi 10 Aralık 2017 tarihinde yapmış ve kanunen tüm yaptırımları yerine getirmiştik. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı yapacağız. Herkes ayağını denk alsın. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar korkunun ecele faydası yok" diye konuştu.

Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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