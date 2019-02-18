Manisa'da İYİ Parti'den istifa

Cemil SEVAL/MANİSA, ()- İYİ Parti'nin Manisa İl Teşkilatı'nda eski il başkan yardımcısı Murat Türkekal'la birlikte 70 partili istifa ettiklerini duyurdu.

Manisa Adliyesi önünde toplanan Murat Türkekal'la birlikte 70 kişi, İYİ Parti'den istifa ettiklerini açıkladı. Murat Türkekal, büyük umutlarla Türkiye'nin geleceğinin iyi olması, Atatürkçü, vatansever, Kuva-yı Milliye ruhu içinde bir cesur hareket için yola çıktıklarını, ancak genel merkez ve il yönetiminin, ittifaklarla birlikte bu düşünceden uzaklaştığını öne sürdü. Türkekal, bundan sonra herhangi bir siyasi partide siyaset yapmayı düşünmediklerini de söyledi. Kalabalık, açıklamanın ardından dağıldı.

İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz da istifalara ilişkin yaptığı açıklamada, Murat Türkekal'ın partiden ihraç edildiğini belirterek, "Geçen sene partiden istifa eden kişiyi bu sene bugün istifa ediyormuş gibi göstermek için arkadaşlar liste yayınlamış. Bunlardan birçoğunun kendilerinin haberi yok. Bunlardan 5-6'sı daha önceden partiyle ilişiğini kesmiş ya da disiplin cezasıyla partiden çıkarılmış kişiler" dedi.

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