Manisa'da İl Koordinasyon Komisyonu toplandı

MANİSA Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu eylül ayı toplantısı, Vali Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında yapıldı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında düzenlenen Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu eylül ayı toplantısı, 112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonu'nda yapıldı. Vali Güvençer'in yanı sıra vali yardımları Mehmet Yüce ve Ünal Çakıcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Jandarma Asayiş Şube Müdürü Yarbay Fikret Görmüş, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Mehmet Şinasi Yılmaz, Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Erol, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Fikret Hüryaşar, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Ali Dedeler toplantıya katıldı. Türkiye'de toplam 26 ilde tek acil çağrı sistemine geçtiğini belirten Vali Güvençer, bu kentlerin çağrı istatistikleri ortalamasına göre Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi'nin daha iyi konumda bulunduğunu söyledi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Ali Dedeler ise bu yılın çağrı istatistiklerini içeren brifing sundu. İstatistiki veriler katılımcılar tarafından değerlendirildikten sonra Ali Dedeler tarafından Manisa İli Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ve sistemde yapılması planlanan yenilikler hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

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