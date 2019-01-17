Manisa'da defne istişare toplantısı

MANİSA'da, defne sektöründeki aksaklıkların belirlenmesi için 'Defne İstişare Toplantısı' yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Daire Başkanlığı, 'Defne İstişare Toplantısı' düzenledi. Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Daire Başkanı Emin Şimdi başkanlığında yapılan toplantıya; İzmir, Balıkesir ve Muğla Orman Bölge Müdürlüklerinden bölge müdür yardımcıları, şube müdürü, işletme müdürü ve işletme şefleri ile İzmir'de defne üretimi ve ticareti ile uğraşan özel firma yetkilileri katıldı. İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Nurkan Yonar, defne konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daire Başkanı Emin Şimdi ise Türkiye'nin defne gibi orman tali ürünleri bakımından çok zengin olduğunu, çok geniş bir potansiyeli bulunduğunu ancak değerlendirilemediğini belirtti. Daire Başkanı Emin Şimdi, özel sektör temsilcileriyle yapılan toplantılarda, defne sektöründeki aksaklıkların belirlenerek, bu konuda dünya defne ticaretinde ülke olarak söz sahibi olmayı hedeflediklerini ifade etti. Sektör temsilcilerinin de görüşlerini bildirdiği toplantı, İzmir'deki özel sektöre ait bir defne ve tali ürün işleyen bir tesisin gezilmesiyle program son buldu.

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