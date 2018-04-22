Manisa'da CHP'den kentsel dönüşüm çalıştayı

MANİSA'da CHP Yunusemre İlçe Başkanlığı tarafından kentsel dönüşüm çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya katılan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, mevcut dönüşüm yasasını eleştirerek, vatandaşın mülkiyet hakkının gasp edildiğini öne sürdü ve toplanan deprem paralarının akıbetini sordu.

Manisa'da CHP Yunusemre İlçe Teşkilatı tarafından Yunusemre ilçesinde kentsel dönüşüm yapılacak olan Laleli, Mesir, Lalapaşa ve Mutlu Mahallesi'ndeki vatandaşlar için 'Kentsel Dönüşüm Çalıştayı' düzenlendi. Kültür Sitesi Lale Salonu'ndaki çalıştaya CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, İzmir'in Karabağlar ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İnşaat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi Başkanı Fethi Nazım Obus, Mimarlar Odası Manisa Şubesi Başkanı Ferdi Zeyrek, Harita Mühendisleri Odası Manisa Şubesi Başkanı Sefa Önatlı, Kentsel Planlama Uzmanı Taner Topçu konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacı olarak davet edilen AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve çalıştayın düzenlenmesinde çaba gösteren Laleli Mahallesi Muhtarı Bedriye Pehlivan çalıştaya katılmadı.

Çalıştayın açılış konuşmasını CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka yaptı. Bozyaka, kentsel dönüşüme karşı olmadıklarını, aksine desteklediklerini, ancak rantsal dönüşüme karşı olduklarını dile getirdi. Bozyaka, "Tek amacınız deprem riski olan binaları iyileştirmekse, neden altyapısı olmayan, daracık sokakları bulunan mahallelerden başlamadınız? Neden Barbaros'tan, Horozköy'den başlamadınız? Sizin tek derdiniz Amerikan doları. Sizin derdiniz, yağmacılık. Sizin derdiniz, çökerttiğiniz Türkiye ekonomisi üzerinden son bir vurgun yapmak. Bu projeyle Manisa'ya ihanet edilmek isteniyor. Biz buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

MUHTARA BASKI İDDİASI

Bozyaka, katılımcılar arasında olması beklenen ancak son anda çalıştaya katılmayan Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan'ın neden katılmadığı hakkında da bilgi verdi. Bozyaka, "Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanımız Bedriye Pehlivan'la çalıştayı ortak yaptık. Katılamadı ve bilgi verdi. Dedi ki, 'Manisa Valiliği benimle ilgili soruşturma açtı. Bu çalıştaya katılmamam istendi. Bu nedenle anlayışınıza sığınıyorum.' Kendisine bu şekilde baskı yapıldı" diye konuştu.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise çalıştayda, kentsel dönüşümle ilgili bilgi verdi. Selvitopu, kentsel dönüşümün düzensiz, sağlıksız kent dokularının sağlıklı hale getirilmesi olduğunu söyleyip, dönüşümün yerinde yapılması gerektiğini söyledi. Kendi yaptıkları çalışmalardan da örnekler veren Selvitopu, arsa değeri ve binanın değerinin belirlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

AFET RİSKİ DÖNÜŞÜM KANUNUNU ELEŞTİRDİ

Çalıştayda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, barınma sorunun insanların en temel hakkı olduğunu belirtip, deprem riski nedeniyle kentsel dönüşümün önemli olduğunu söyledi. Yedekçi, "Mevcut hükümet afet riski altındaki alanların dönüşümü adı altında bir kanun getirdi. Bu kanunla kişilerin mülkiyet hakkını yok saydı. 'Bir yeri riskli alan ilan ediyorsam, istediğimi yaparım' dedi. Evleriyle ilgili kendilerinin haberi olmadan bir başkalarının karar verdiği kişiler bu gerçekle yüz yüze kaldılar. Birçok dava açıldı, o davalar kazanıldı. Ama yasanın özü kişinin mülkiyet hakkına saygısızlığı içerdiği için ne kadar değişirse değişsin olmuyor. Bizim kentsel dönüşümle ilgili önerimiz erişilebilir, sürdürülebilir kentsel dönüşüm modelidir. 2 katlı binayı yıkıp yerine 5 katlı binayı yapmanın bir anlamı yok. Kentsel dönüşümde 5 ayaklı bir plan olmalı. Öncelikle halk olmalı" dedi.

"HİÇBİR İMZA ATMAYIN"

Manisa'daki dönüşüm alanlarıyla ilgili konuşan Yedekçi, "Manisa'da bu kadar çarpık kentleşme varken, 6-7 katlı çirkin binaların olduğu yer varken niye sizin yerinizi seçtiler? Sizin yaşadığınız alanda emsal şu anda çok düşük. Sizin evlerine sahip çıkılması gerekiyor. Evleriniz yıpranmış, eskimiş olabilir. Asla ve asla hiçbir evrakı imzalamayın. Muhtara yapılan baskıyı İçişleri Bakanlığı'na soracağım. Hiç kimse bir diğerinin evini zorla alamaz. Burası muz cumhuriyeti değildir. Yok öyle yağma" diye konuştu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM MODELİ GELİŞTİRDİK"

Yedekçi, konuşmasını söyle sürdürdü:

"Bu ülkede namuslu, dürüst ve vatansever insanlar evlerinde huzurla yaşasınlar diye dünyadaki bütün örnekleri tarayıp bir model geliştirdik. Bunu önümüzdeki hafta açıklayacağız. Vatandaşa da söyleyecek sözler var. Evlerinizi kimseye vermeyin. Sahip çıkın. Ama bu evlerden zengin olmak, rant kazanmak gibi hayali olanları oraya yaklaştırmayın. Ama siz de bu evlerden zengin olmak gibi beklentiler içine girmeyin. Deprem güvenliği olan ev beklentiniz olsun. 2 katlı bahçeli evinizi verip bir apartmanın 3'üncü katına çıkmayın."

DEPREM PARALARINA NE OLDU

CHP'li Yedekçi, Türkiye'de toplanan deprem paralarının akıbetini sordu. Yedekçi, "Türkiye'de deprem gerçeği varken, hastaneleri, kamu binalarını yenileyin. 'Deprem paraları var, ne oldu' diye soruyoruz. 'Yol yaptık' diyorlar. O yollar onların evine doğru çıkıyor. Kaç katrilyon para toplandı. Depreme dayanıklı yapıların yapılması hükümetin görevidir. Ama artık bir şey söylememize gerek kalmadı. Biz 25 Haziran'da bu ülkede hak, hukuk, adalet kavramını eşit kılacağız. Seçim yaklaştı iyi oldu, onların gidiş tarihi yaklaştı" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Laleli, Mutlu, Lalapaşa ve Mesir Mahallelerinden toplantıya katılan vatandaşların soruları cevaplandı. Toplantıya katılan vatandaşlardan bazıları, evlerini vermemek için İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceklerini söyledi.

Nermin UÇTU / MANİSA,()

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