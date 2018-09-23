Manisa'da 3 bin kişiye aşure dağıtıldı

MANİSA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Muharrem ayı nedeniyle Alaybey ve Laleli pazar yerlerinde toplam 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl da Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtıldı. Geçen 20 Eylül Perşembe günü MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün katılımı ile Perşembe Pazarı'nda başlayan aşure dağıtımı Alaybey ve Laleli pazar yerlerinde devam etti. Aşure dağıtımına Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ziya Elmalı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, daire başkanları, şube müdürleri katıldı. Aşure dağıtımından önce eller hep birlikte semaya açılarak dualar edildi. Ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ziya Elmalı ile protokol üyeleri tarafından toplam 3 bin kişiye aşure dağıttı. Başkan Vekili Ziya Elmalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde 10'uncusu bu yıl gerçekleştirilen aşure hayırlarının Allah katında kabul olmasını diledi. Aşure dağıtımının 4 Eylül Pazartesi günü Karaköy Pazaryeri, 28 Eylül Cuma günü ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam edeceği bildirildi.

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