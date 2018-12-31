Manisa'da 2 bin 23 fidan dağıtıldı

MANİSA'da yeni yıl için düzenlenen etkinlikte, 2 bin 23 fidan ücretsiz dağıtıldı. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, fidanları kısa sürede tüketti.

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda fidan dağıtım etkinliği düzenledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende zeytin, kara selvi, mavi selvi ve fıstık çamının bulunduğu 2 bin 23 fidan, kısa sürede vatandaşlar tarafından alındı. Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, "Tarım ve Orman Bakanımızın emirleri doğrultusunda yeni yılımıza bir fidan dikin kampanyasıyla giriyoruz. Herkesin fidan dikmesine katkıda bulunacağı bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Cemil SEVAL / MANİSA, ()

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