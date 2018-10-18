Manisa Büyükşehir'in miniklerinden anlamlı ziyaret

MANİSA Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören minikler, Alaşehir Belediyesi Alzheimer Hastalığı Danışma Merkezini ziyaret etti. Öğrenciler merkezdeki hastalara çiçek hediye etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören minik çocuklar, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Minik yürekler, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü İdari İşler Sorumlusu Mustafa Korkusuz, Alaşehir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi Sorumlusu Büşra Öztürk ile merkez öğretmenleri eşliğinde, Alaşehir Belediyesi Alzheimer Hastalığı Danışma Merkezi'ni ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, minikler merkezdeki hastalara çiçek hediye etti. Yapılan ziyaret, merkezdeki yaşlıları sevindirdi.

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