'Manik Atak' Antalya'ya geliyor

ANTALYA, () - BARIŞ Dinçel'in yönettiği, başrollerini Devrim Yakut ve Bihter Dinçel'in paylaştığı 'Manik Atak' adlı tiyatro oyunu, 13 Şubat Çarşamba günü akşamı AKM Aspendos Salonu'nda sahnelenecek.

Umut Organizasyon etkinliği olan iki perdelik Manik Atak'ın biletleri, Biletix, Hacı Saad Restoran, Nabu Sahaf Kitabevi, Kırmızı Kalem Kültür Merkezi'nde satışa çıktı.

Oyun, iki kadının ortak meselelerinin zamanda yolculuğunu konu alıyor. İki kadın oyuncunun kendi iç dünyaları ve sektörde yaşadıklarını anlattıkları oyunda, sanat dünyasının bilinmeyen yönleri de gözler önüne seriliyor.

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