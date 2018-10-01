Mangal dumanından hastanelik oldular

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),()-BURSA'nın İnegöl ilçesinde kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde göl kenarında piknik yapan ikisi çocuk 4 kişilik aile, mangal dumanından zehirlenerek hastanelik oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ramazan B. (29) ve eşi Elif B. (25), çocukları Fatma B. (4) ve Hamza B.'yi (2) alıp piknik yapmak için kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde göl kenarına gitti. Baba Ramazan B. mangal yapmak için kömürleri yaktı. Bu sırada mangaldan yayılan yoğun duman 4 kişilik aileyi etkiledi. Dumandan etkilenerek fenalaşan aile eve döndü. Ramazan B. ve eşi Elif B. şiikayetlerinin artması üzerine, çocuklarını da alarak özel araçla devlet hastanesine gitti. Burada tedaviye alınan aile bireylerinin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.