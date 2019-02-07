'Mançofonik Şarkılar' konseri

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), Barış Manço'yu ölümünün 20'nci yıl dönümünde 'Mançofonik Şarkılar' adlı konserle anacak.

Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'ndaki konser, 8 Şubat Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. 'Mançofonik Şarkılar' adlı konseri kontra bas sanatçısı ve aranjör Hüseyin Anıl Edebale yönetecek, vokaller Evrim Özkaynak, Sedat Yüce, Ümit Burak Tekinay, bas gitarda Fatih Harmantepe, davulda Ödül Ünal, elektro gitar da Burak Uslu sahneye çıkacak. Hüseyin Anıl Edebale'nin Barış Manço'nun unutulmaz şarkılarından oluşan keyifli programına ADSO da eşlik edecek, şarkı severler neşeli dakikalar yaşayacak.