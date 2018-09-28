Manavgat ve Kaş'ta festival heyecanı

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, festival heyecanını iki sinema TIR'ı ile ilçelere taşımaya devam ediyor. Biri doğu ilçelerini diğeri batı ilçelerini dolaşan sinema TIR'ları Manavgat ve Kaş'a park etti. 7'den 70'e herkes TIR'dan sinema izlemenin keyfini yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 29 Eylül- 5 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali etkinlikleri ilçelerden başladı. Belediye şirketi ANSET'e ait iki sinema TIR'ı 19 ilçeyi gezerek, festival heyecanını kentin dört bir yanına taşıyor. Son olarak biri Manavgat diğeri Kaş'a ulaşan sinema TIR'ı, vatandaşlara ücretsiz film keyfi sundu.

İLGİ BÜYÜKTÜ

Kaş Cumhuriyet Meydanı ve Manavgat Cumhuriyet Meydanı Sanat Çarşısı'na park eden Sinema TIR'ına özellikle çocukların ilgisi büyük oldu. Aileleri ile birlikte keyifli bir akşam geçiren çocuklar 'Okul Yolunda' adlı belgeselde kendilerinden de bir şeyler buldu.

YILIN EN BAŞARILI BELGESELİ

Pascal Plisson'ın yönettiği 'Okul Yolunda', gösterildiği her ülkede büyük ilgi toplayan, yılın en başarılı belgesellerinden. Filmde dünyanın dört farklı ülkesinden dört ayrı çocuğun her sabah okula ulaşabilmek için bir sürü engeli nasıl aştıkları anlatılıyor. 2013 Locarno Film Festivali Kapanış Filmi olan 'Okul Yolunda', izleyenleri tek hayali okumak olan bu çocukların sıra dışı yaşamlarının içine sokuyor.

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