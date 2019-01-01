Manavgat'ta yılın ilk bebeği Zeynep

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - MANAVGAT Devlet Hastanesi'nde 2019 yılında doğan ilk bebek, Seda-Mehmet Karaaslan çiftinin ismini Zeynep koydukları bebeği oldu.

Seda- Mehmet Karaaslan çifti 2019 yılına dünyanın en büyük mutlulukla girdi. Manavgat Devlet Hastanesi'nde bu sabah 07.00 sıralarında meydana gelen doğumda, minik Zeynep gözlerini dünyaya açarak, 2019 yılında Manavgat Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebek oldu.

Doğumun ardından minik Zeynep'i ziyaret eden Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Çınar ve eşi Bahar Çınar, ailenin mutluluğunu paylaşırken, Zeynep'e mutlu, sağlıklı bir ömür geçirmesi temennisinde bulundu. Çınar, Karaaslan çiftinin ilk bebekleri olan Zeynep'in 3.3 kilo olarak dünyaya geldiğini ve gayet sağlıklı olduğunu belirtti.

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