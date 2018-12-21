Manavgat'ta 'Yerli Malı' etkinliği

ANTALYA, () - MANAVGAT Belediyesi'ne ait Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde düzenlenen 'Yerli Malı Haftası' etkinliğine katılan çocuklar, hem tutum ve yatırımın önemini öğrendi, hem de gönüllerince eğlendi.

Manavgat Belediyesi Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde 'Yerli Malı Haftası' kapsamında düzenlenen etkinlikte, yerli malı kullanımı, tutum ve yatırımın çocuklara kazandırılması amacıyla sergi açıldı.

Bu alanda öğrenciler ürünleri tanıyarak, doğru alışverişin nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirildi. Çolaklı Kreş öğretmenleri de Yerli Malı Haftası'na uygun yöresel kıyafetler giyerek etkinliğe katıldı. Etkinliğin sonunda ise öğrenciler ve öğretmenler, kreş bahçesinde etkinlik kapsamında hazırlanan yiyeceklerden yedi.

'ÇOCUKLARIMIZA TUTUMLU OLMAYI ÖĞRETMELİYİZ'

Toplumsal tutum bilincinin çocuk yaşta oluşturulması gerektiğini vurgulayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Yerli Malı Haftası kapsamında Çolaklı Kreşimizdeki öğrencilerimize yerli malı kullanımının, tutum ve yatırımın aşılanması amacıyla bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımıza bu yaşlarda tutum ve yerli malı kullanımı gibi alışkanlıkların kazandırılmasını önemsiyoruz. Etkinlikte emeği geçen öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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