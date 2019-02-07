Manavgat'ta uyuşturucudan 2 tutuklama

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan C.K. ve S.Ş. tutuklandı.

Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan araştırma sırasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde bulunan S.Ş.'nin üzerinde 1 gram esrar, C.K.'da ise ruhsatsız tabanca ve 9 mm'lik 3 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin GBT sorgularında, C.K. hakkında 'ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma ve bulundurma' ve 'birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından kesinleşmiş 20 ay hapis cezası olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde bulundurmak / kullanmak', ayrıca '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

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