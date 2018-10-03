Manavgat'ta uyuşturucu ve kaçak içki operasyonları

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında toplam 785 gram esrar, 8 gram eroin ve 115 litre kaçak içki ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda Side Antik Kenti içerisinde gümüş dükkanı işleten Ercan A., eşi S.A. ve kardeşi D.A.'nın yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde sattıkları belirlendi. İş yerine yapılan baskın sonucu gerçekleştirilen aramada 700 gram esrar, 2 hassas terazi ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ercan A., uyuşturucu maddeyi kendisinin sattığını, eşi ve kardeşinin olaydan haberinin olmadığını belirtti. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Ercan A. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gelen bir istihbaratı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarılar Mahallesi'nde Ferat D. ile Y.H.'nin uyuşturucu madde sattıklarını tespit etti. Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi'nde şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durduran jandarma ekipleri otomobilde yaptıkları aramada satışa hazır vaziyette 85 gram kubar esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2100 lira ve 45 Euro ele geçirdi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise kurusıkı tabanca bulundu. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Ferat D. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, Y.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Side bölgesinde bir araçla kaçak içki taşındığı ve kaçak içki satışı yapılacağı istihbaratı üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan takibin ardından Side Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada şişeler halinde 107 litre kaçak viski ele geçirildi. Araçta bulunan A.B. ve A.E. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında hazırlanan evraklar 27 No'lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında toplam 12 bin 840 lira idari para cezası kesilmek üzere Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'na gönderildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Diğer taraftan Çolaklı turizm bölgesinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen T.N. ile M.Y.'nin yaşadıkları eve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı timleri tarafından baskın yapıldı. Baskında, evde bulunan T.N. ve M.Y. ile birlikte eve uyuşturucu satın almaya gelen E.Ş. ve Z.E. de gözaltına alındı. T.N. ve M.Y.'nin üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 8 gram eroin ele geçirildi.

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