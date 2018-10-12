Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

ANTALYA, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan bir kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonunda R.K.'nin evine baskın yapıldı. Yapılan aramada 30,5 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi, 3,2 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 4 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan şeffaf poşet parçası, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7 adet mermi ile uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 1170 TL ele geçirildi. Olayla ilgili R.K. ile evdeki A.C. gözaltına alındı. A.C., polisteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, R.K., "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ve "6136 Sayılı Kanuna muhalefet etmek" suçlarından tutuklandı.