Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bir istihbaratı değerlendiren polis R.K.'nin evine baskın düzenledi. Baskında R.K. ile birlikte evde bulunan A.C. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikamette yapılan aramada 30,50 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi, 3,2 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 7 mermi, 3 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1170 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler R.K. ile A.C. hakkında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak', '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından işlem yapıldı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. A.C. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, R.K. ise 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI