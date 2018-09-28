Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT,() - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde polis tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Manavgat'ta uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ihbar üzerine Sanayi Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada alüminyum folyo sarılı 7 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içmekte kullanılan cam aparat, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 3 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü E.Ş. gözaltına alındı. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili yazışmalar ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheli E.Ş. adliyeye sevk edildi.