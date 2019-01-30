Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT,() - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan Mehmet Kılınç (26) ve cezaevi firarisi Sefa Göktaş tutuklandı.

Çolaklı turizm bölgesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Mehmet Kılınç hakkında arama başlatıldı. Caddede jandarma ekiplerini gören Mehmet Kılınç, kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin üst aramasında satışa hazır 2 paket halinde 10 gram metamfetamin ve 2 paket halinde 30 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasından sonra çıkarıldığı sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

UYUŞTURUCU İÇİN CEP TELEFONUNU REHİN BIRAKMIŞ

Mehmet Kılınç, hakimlikte verdiği ifadede, uyuşturucu satmadığını iddia ederek, uyuşturucu kullanıcısı olduğunu söyledi. Günde 5-6 gram esrar, yarım gram da metamfetamin kullandığını söyleyen Mehmet Kılınç, “Esrarı Abdallar Mahallesi'nde ismini bilmediğim bir kişiden 100 TL'ye, metamfetamini ise üzerimde para olmadığı için M.T. isimli şahsa cep telefonumu rehin vererek aldım. M.T. de bu uyuşturucuyu S.E.'den temin etmişti" dedi.

Yargılama sonuna Mehmet Kılınç, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Çolaklı turizm bölgesinde devriye görevini yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları Sefa Göktaş'ı GBT kaydını kontrol etti. İncelemede cezaevi firarisi olduğu ve uyuşturucu suçundan arandığı belirlenen Sefa Göktaş, gözaltına alındı. Sefa Göktaş'ın yapılan üst aramasında 7 gram eroin bulundu. Adliyeye sevk edilen Sefa Göktaş, tutuklandı.

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