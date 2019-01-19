Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Manavgat'ın turizm bölgelerinde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmaların ardından E.T., İ.T., H.İ. ve Y.U.E.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin Manavgat'ın Sarılar ve Yayla mahallelerinde bulunan ikametlerine jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda ikametlerde yapılan aramalarda 50 gram skunk, 10 gram metamfetamin, ruhsatsız av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler E.T., İ.T., H.İ. ve Y.U.E. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.İ. ve Y.U.E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, E.T. ve İ.T. 'uyuşturucu madde imalat ve ticareti' suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.

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