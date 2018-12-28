Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, tatilcilere uyuşturucu sattığı belirlenen 4 kişi jandarma ekiplerinin 3 ay süren teknik ve fiziki takibi sonunda suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Side turizm bölgesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine geçen eylül ayı başında araştırma başlattı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı'yla ortaklaşa yapılan istihbarat çalışmasının ardından İdris K.'nin liderliğini yaptığı suç örgütünün, yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu sattığı belirlendi. Suç örgütü lideri İdris K.'nin, takipten kurtulmak için haberleşmeyi kuryeyle sağladığı, telefonda uyuşturucu ticaretiyle ilgili herhangi bir konuşma yapmadığı da tespit edildi. Jandarma ekipleri, İdris K. hakkında delile ulaşmak amacıyla son 3 ayda torbacı diye tabir edilen uyuşturucu dağıtıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Baskın kapsamında 11 kişi tutuklanırken, 658 gram metamfetamin, 507 gram skunk bin 189 ecstacy uyuşturucu hap, 10 gram esrar, hassas terazi, 5 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ YAKALANDI

Yapılan teknik ve fiziki takip sırasında geçen çarşamba günü İdris K. ve Kadir Ö.'nün Manavgat'ta uyuşturucu teslimatı yaptığı belirlendi. Operasyon düzenleyen ekipleri fark eden İdris K. ve Kadir Ö.,

ellerindeki uyuşturucunun bir kısmını atarak kaçmaya çalıştı. Kısa süreli takibin ardından her iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 430 ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

İdris K.'nin evinde yapılan aramada 10 gram kristal diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirdi. Bu sırada uyuşturucu madde almak için eve gelen A.Y. ve B.A. ile torbacı olarak tabir edilen Oğuzhan U: ve Hüseyin Ş. de gözaltına alındı. A.Y. ve B.A. hakkında uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden İdris Kızılkaya, Ahmet Yılmaz ve Kadir Özkaynak tutuklanırken, Oğuzhan U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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