Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapacakları tespit edilen 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumköy turizm bölgesinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çalışma sonucunda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin S.Ç. ve H.C. olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerin Antalya'dan satmak amacıyla uyuşturucu madde aldıklarını tespit etti.

Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi Kumköy'de satacakları bilgisi üzerine D400 karayolu Ilıca kavşağında önlem alındı. Şüphelilerin bulunduğu otomobil Ilıca kavşağında durduruldu. S.Ç. ve H.C.'nin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 13 gram kristal, 12 gram skunk, uyuşturucu kullanma aparatları, aparat yapma pürmüzü, pompalı av tüfeği ve 2 bıçak bulundu.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'uyuşturucu madde imalat ve ticareti' suçundan savcılığa sevk edildi.

FOTOĞRAFLI