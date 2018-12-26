Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen L.K. jandarma tarafından yakalandı.

Manavgat ve Kızılağaç turizm bölgesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Yapılan araştırma, teknik ve fiziki takip sonucunda L.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Şüpheliyi yakalamak için düzenlenen operasyonda jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başlayan L.K. kovalamacanın ardından yakalandı.

Yapılan GBT sorgusunda 9 ayrı suçtan arandığı tespit edilen şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada satışa hazır paketler halinde 30 gram kristal, 10 gram kubar esrar uyuşturucu, tabanca, 10 tabanca fişeği, otomatik av tüfeği, kurusıkı tabanca ve tabanca gövdesi ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan L.K., 'uyuşturucu imalatı ve ticareti' suçundan savcılığa sevk edildi.

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