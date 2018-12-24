Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde polisin uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonda bir miktar uyuşturtucu madde de ele geçirildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Sanayi Sitesi'nde şüphe üzerinde durdurdukları araçta ve içerisindeki E.T. ve O.K.'nın üzerinde arama yaptı. Arama sonucunda E.T.'nin üzerinde 2 paket halinde 0.8 gram metamfetamin maddesi, 0.7 gram esrar maddesi, 1 uyarıcı hap ve uyuşturucu madde satışından temin edildiği değerlendirilen 90 Euro ele geçirildi. E.T.'nin ikametinde yapılan aramada da hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. E.T. ile birlikte yaşadığı belirlenen İ.T.'nin üzerinde de 2 paket halinde daralı ağırlığı 1.6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T. tutuklandı.

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