Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT,() - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde sattığı belirlenen T.Y. yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında Titreyengöl mevkiinde uygulama yaptı. Denetimlerde şüphe üzerine üst araması yapılan M.C. ve K.E.'nin üzerinde her biri 3'er gramlık paketler halinde 15 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, uyuşturucuyu T.Y.'den aldıklarını belirtti. Ekipler, yaptığı teknik ve fiziki takip sonunda T.Y.'yi D-400 karayolunda 07 LAK 48 plakalı otomobilde uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan T.Y.'nin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada 1 kilo 100 gram kubar esrar, satışa hazır 5 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin ele geçirildi. T.Y., 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. M.C. ile K.E. hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

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