Manavgat'ta uyuşturucu operasyonları

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 12 bin 560 gram esrar ile 15 gram eroin ele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı timleri, ilçe genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürdü. Karaöz Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet A.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı, Side ve Kızılağaç turizm merkezlerinde yerli ve yabancı turistlere yönelik uyuşturucu satışı gerçekleştirdiği ihbarı üzerine araştırma başlatıldı. Şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığının tespit edilmesi üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı timleri tarafından Ahmet A.'nın Karaöz Mahallesi'ndeki evine baskın düzenlendi. Evde gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada toplam 12 bin 560 gram esrar ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Ahmet A., 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

Diğer taraftan Çolaklı turizm merkezinde otel çalışanlarına uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı unsurları, 5 yıldızlı bir otelin lojmanında kalan B.Y.'nin odasında arama yaptı. Arama sonucunda satışa hazır vaziyette 15 gram eroin bulundu. B.Y. ile birlikte arama sırasında odada bulunan V.K. ve A.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden V.K. ve A.K. hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan B.Y., 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

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