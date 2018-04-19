Manavgat'ta turizm değerlendirme toplantısı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde "Manavgat'ın Turizm Potansiyeli" toplantısı düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Manavgat MATSO Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kaymakam Mustafa Yiğit, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şimşek, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Müftü Mustafa Atilla, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya, İlçe Göç İdaresi Müdürü Hasan Kahraman, MAYÖV Başkanı Dr. Muammer Güneş, MASÜB Başkanı Bilal Ay ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Mustafa Yiğit, 'Manavgat' denince akla ilk başta turizmin geldiğini belirterek, Turizm Fakültesinin olmasının Manavgat'a bir ayrıcalık kazandırdığını vurguladı. 2018 yılı değerlerine bakıldığı zaman geçen yıla oranla turist sayısında yüzde 30- 40 civarında bir artışın beklendiğini aktaran Yiğit, bu potansiyelin geçen yıllarda yaşanan kayıpları telafi edeceğini ümit ettiğini kaydetti.

Manavgat Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Bakır Sert, ilçede 2018 yılı için turizm verilerinin iyi olmasından dolayı mutluluk duyduklarını anlatırken, "Derin bir krizin ardından toparlanma süreci olan 2017 yılı yaralarımızın sarıldığı bir yıl oldu. 2018 yılı ise şu ana kadar alınan verilere göre yüzümüzün güleceği bir yıl olacak" dedi.

Geçen eğitim öğretim döneminde Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü'ne ilk öğrencileri kabul ettiklerini hatırlatan Prof. Dr. Hacer Bakır Sert, fakültede Turizm Rehberliği, Rekreasyon Yönetimi ve Turizm İşletmeciliği bölümlerinin de olduğunu, bu bölümlere de gelecek yıl öğrenci alacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Hacer Bakır Sert'in moderatörlüğünde; Dr. öğretim üyesi İlker Çinbilgel 'Ekolojik Turizm', Dr. öğretim üyesi Oğuz Nebioğlu 'Gastronomi Turizmi' ve Dr. öğretim üyesi Vedat İyitoğlu Türkiye ve bölge turizmi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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