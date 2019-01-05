Manavgat'ta tarihi eser operasyonu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın bir eve yaptığı operasyonda 13 sikke, 6 tarihi eser nitelikli obje, yüzük taşı ve Avrupa parası ile yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Geçen 24 Aralık'ta internet üzerinden gelen, 'Altınkaya Mahallesi'nde bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı' ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda A.D.'nin elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu ve bunları satmaya çalıştığı tespit edildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan iznin ardından A.D.'nin ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda 13 sikke, 6 tarihi eser nitelikli obje, yüzük taşı ve Avrupa parası ile yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

A.D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Tarihi eserler Side Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, ifadesinin ardından serbest bırakılan A.D. hakkında '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarına İhlal' ve '2521 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından adli işlem yapıldı.

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