Manavgat'ta sokak kedilerine ev

ANTALYA, () - MANAVGAT Belediyesi, sokak kedileri için yaptırdığı 20 kedi evini ilçedeki parklara yerleştirecek.

Manavgat Belediyesi tarafından sokak kedileri için yaptırılan kedi evleri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Etkinliğe, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Öz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Kürşat Şenol, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı Sorumlusu Ümmühani Karavelioğlu, Manavgat Belediye Kreş minikleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve hayvan severler katıldı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bahçemizde ya da işyerlerimizin önünde baktığımız sokak kedilerimiz için ilk etapta 20 kedi evi yaptık. Bunları ırmak kenarında bulunan birkaç kafeye, çeşitli mahallelerdeki parklarımıza koyacağız. Hayvan sever vatandaşlarımız mamalarını, sularını temin edip, kedilerimize bakmaya devam edecek. Bundan sonraki etapta da sokak köpekleri ile ilgili bir çalışma yapacağız. Sokaktaki dostlarımıza sahip çıkmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Ayrıca kedi evlerimizin içerisine koyduğumuz su ve mama kaplarımıza sponsor olan turizmcilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

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