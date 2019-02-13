Manavgat'ta silah ticareti operasyonu

ANTALYA, () - MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda 7 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerimizce yapılan baskınlarda, ruhsatsız 7 av tüfeği, 2 tabanca, 12 fişek ele geçirildi. Ekipler olayla ilgili gözaltına aldığı 3 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.

Soruşturmada, silah ticareti yapan şüphelinin Konya'nın Beyşehir ilçesinde imalathanede üretilen silahları Manavgat'ta pazarlandığı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler aldıkları iznin ardından yaptıklarını baskında ise 15 tabanca namlusu, 26 tabanca şarjörü, 4 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 10 faturası bulunmayan tüfek, 20 dipçik, 9 gövde, 27 şarjör borusu, 14 el kundağı, 51 muhtelif silah parçaları, 32 namlu, 2 tabanca fişeği çekirdeği, 6 7*62 mm çaplı yivli tüfek fişeği, 2 havalı tüfek ele geçirdi. Soruşturma kapsamında atölyedeki bir kişi gözaltına alındı.

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