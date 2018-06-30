Manavgat'ta ot yangını

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir tarlada çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 15.00 sıralarında Ulukapı Mahallesi'nde çevresinde çeşitli fabrika ve iş yerlerinin bulunduğu boş bir tarlada çıktı. Buğday ekili olan ve hasadın yapılmasının ardından saplarının kenarına toplandığı tarlada bilinmeyen nedenle çıkan yangına önce iş yerlerinin çalışanları müdahale etti. Yangını söndüremeyen vatandaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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