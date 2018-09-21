Manavgat'ta orman yangını

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Titreyengöl mevkiinde çıkan orman yangınında 3 dönüm ormanlık alan ve sazlık zarar gördü.

Titreyengöl mevkiindeki Sorgun çamlığında saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın çıktı. Yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 3 su tankeri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne ait 3 itfaiye aracı, Manavgat Belediyesi'ne ait 3 su tankeri ve 2 kepçeyle müdahale edildi. Yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangında 2 dönüm orman, 1 dönüm de sazlık alan zarar gördü.

FOTOĞRAFLI