Manavgat'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' farkındalık uygulaması kapsamında broşür ve el ilanı dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı olarak ilan edilmesinin ardından çeşitli projeler gerçekleştiriliyor. Manavgat'ın Antalya Caddesi'nde gerçekleştirilen farkındalık uygulamasına Kaymakam Mustafa Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Akbıyık ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş katıldı. Kaymakam Mustafa Yiğit ve beraberindekiler yaya geçitlerinin önünde durarak yayalara yol veren araç sürücülerine bilgilendirme broşürü dağıttı. Kaymakam Mustafa Yiğit, broşür verdiği sürücüleri uyararak, trafikte önceliğin yayalara ait olduğu ve güvenli şekilde seyretmelerini istedi.

ARAÇ SÜRÜCÜLERİ DİKKATLİ OLMALI

İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' farkındalık uygulaması gibi uygulamaların yıl boyunca süreceğini belirten Kaymakam Yiğit, "Yollarda özellikle yaya geçidinin bulunduğu yerlerde trafik görevlisi, ışığı, levhası olmayan yaya geçit işareti olan yaya geçitlerinde yayaların önceliği var. Bundan sonra bunu sıklıkla göreceğiz. 2019 yılı içerisinde Türkiye'de trafikte araç sürücülerinin buna çok dikkatli olması lazım. Yaya öncelikli döneme geçmiş durumdayız" dedi.

Kaymakam Yiğit, araç sürücülerinin yayaları görmezden gelmelerinin artık mümkün olmayacağını belirtti.

UYGULAMALAR SÜRECEK

Uygulamada 70 personelin görev aldığını belirten İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, "İlçemizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, halkımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri girişlerine bastırılan afişler asılmış ve yine bugün ilçemizde belirlenen 9 noktada; yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması, yayaların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi ve yayaların güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmalarının sağlanması amacına yönelik eğitici faaliyet ve bilgilendirmeler yapılmış ve önümüzdeki dönemlerde de yapılmaya devam edilecektir" diye konuştu.

UYMAYANLARA 488 LİRA CEZA

Bundan sonra araçların yayalara öncelik vereceğini belirten Mustafa Hilmi Özgönül, şöyle dedi:

"Bu düzenlemeyle artık araç sürücüleri, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarında, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorunda olup, uymayanlara 488 TL idari para cezası karar tutanağı düzenlenmektedir."

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