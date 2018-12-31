Manavgat'ta kan bağışı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenler Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Rukiye Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine Türk Kızılayı Batı Akdeniz Kan Toplama Merkezi tarafından kurulan kan bağışı toplama çadırında öğrenciler ve öğretmenler kan verdi. Kızılay kan bağışı çadırından haberdar olan aynı bölgede bulunan Namık Karamancı Fen Lisesi, Manavgat Anadolu Lisesi, Iraz Düriye Duran Anadolu Lisesi ve İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri de kan bağış kampanyasına destek verdi.

Kampanya kapsamında 109 ünite kan toplandı.

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