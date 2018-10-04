Manavgat'ta kaçak tütün operasyonu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde polisin gümrük kaçağı ve bandrolsüz tütün operasyonunda 21 kilo tütün ele geçirildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı ve bandrolsüz tütün mamulleri satışı yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda bir iş yerinde arama yapan ekipler kıyılmış tütünle doldurulmuş 3060 adet makaron, 21 kilo tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili G.B. hakkında adli işlem yapıldı.

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