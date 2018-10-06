Manavgat'ta Junior Futbol Turnuvası

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 2008- 2012 yaş grupları arasında düzenlenen, 6 ülkeden 55 takım ve 500 sporcunun katıldığı 3'üncü Junior Futbol Turnuvası başladı.

Manavgat'ın Kızılağaç turizm bölgesindeki bir otelde bir futbol akademisi tarafından 3'üncü Junior Futbol Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Belarus ve Türkiye'den 2008, 2009- 2010, 2011- 2012 yaş gruplarında futbol takımları katıldı.

Turnuva hakkında bilgi veren organizasyon yetkilisi Shah Lukus, amaçlarının turnuvayı uluslararası takımların her yıl artacağı şekilde geleneksel hale getirmek olduğunu söyledi. Shah Lukus, "Manavgat'ta düzenlediğimiz turnuva 2008, 2009- 2010, 2011- 2012 olmak üzere 3 ayrı yaş grubu kategorisinde yapılacak. 55 takım ve 500 sporcunun yer aldığı turnuva 14 Ekim'de sona erecek" dedi.

Turnuvanın ilk gününde 7 takımın yer aldığı 2008 doğumlu sporcuların yer aldığı takımlar arasında karşılaşmalar yapıldı. Saha kenarında maçları izleyen anne ve babalar saha kenarından çocuklarını destekledi.

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