Manavgat'ta jandarmadan operasyonlar

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan ve çeşitli suçlara karışan 6 bin 431 şüpheliden 248'i tutuklandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geçen yıl sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık, insan ticareti, organize suç örgütleri, hırsızlık, önleyici kolluk devriyesi ve trafik konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yapılan çalışmalarda kaçakçılıkla mücadele kapsamında 661 olaya müdahale edilirken, 991 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan gözaltına alınan 250 şüpheliden 130'u sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Ayrıca uyuşturucu kullanan 606 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 70 bin 598 gram kubar esrar, 1096 gram toz esrar, 8 bin 701 kök kenevir, 3 bin 726 gram Skunk, 1418 gram eroin, 2 bin 104 gram metamfetamin, 1051 gram kenevir tohumu, 206 gram kokain ve 2 bin 868 uyuşturucu hapla birlikte suç geliri olduğu belirlenen 75 bin 380 lira, 5 bin 865 Euro, 670 pound, 9 bin 50 ruble, 100 dinar, 10 İsviçre frangı ve 355 dolar ele geçirildi.

Manavgat'ta jandarma bölgesinde 5 ayrı suç örgütüne karşı düzenlenen operasyonlarda ise örgüt üyesi olduğu belirlenen 37 şüpheliden 29'u çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, yapılan aramalar neticesinde 11 tabanca, 7 av tüfeği, 120 tabanca mühimmatı, 582 gram metamfetamin, 635 gram eroin, 110 gram esrar ve 22 sentetik hap ele geçirildi.

Jandarma bölgesinde fuhuş yaptırdığı belirlenen 42 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 24'ü sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Fuhuş operasyonlarında yakalanan 46 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ayrıca gerçekleştirilen operasyonlarda 4 bin 512 sahte para, 53 bin 202 litre kaçak içki, 50 tabanca, 33 av tüfeği, 505 tabanca mühimmatı bulundu.

ARANAN 4 BİN 761 KİŞİ YAKALANDI

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişin sağlaması amacıyla gerçekleştirilen 26 bin 380 önleyici kolluk devriyesi sırasından çeşitli suçlardan aranan 4 bin 761 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı belirlenen 350 şüpheli jandarma tarafından yakalanırken, 65'i sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 2018 yılında meydana gelen 3 bin 593 asayiş suç olayının yüzde 94,5'ini çözdü.

525 BİN 602 LİRA TRAFİK CEZASI

Jandarma bölgesinde gerçekleştirilen trafik uygulamaları ve devriye sırasında trafik kurallarına uygun olmadan yük taşıdığı belirlenen 20 araca 44 bin 39 lir, kırmızı ışık ihlali yapan 1185 sürücüye de 278 bin 475 lira, hız kurallarına uymayan 410 sürücüye de 203 bin 88 lira olmak üzere toplam 525 bin 602 lira ceza uygulandı. Jandarma tarafından trafik duyarlılığını arttırmak için gerçekleşen 47 seminere 2 bin 812 kişi katıldı.

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