Manavgat'ta hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde cep telefonu hırsızlığı şüphelisi tutuklandı.

Manavgat'ta cep telefonunu kaybeden bir kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez Amirliği'ne başvurdu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis kayıp cep telefonunun Aşağıpazarcı Mahallesi'nde bir iş yerinde olduğunu belirledi. İş yeri sahibiyle yapılan görüşmede telefonu 550 lira karşılığında K.B.'den aldığını söylemesi sonrası polis şüpheliyi gözaltına aldı.

İfadesinde cep telefonunu parkta bulduğunu, içindeki kartı çıkarıp sattığını belirten K.B.'nin 14 Haziran'da Yukarı Hisar Mahallesi'nde bir iş yerinden hırsızlık şüphelisi olduğu ve Alanya'da 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' suçundan arandığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.B. tutuklandı.

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