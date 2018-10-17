Manavgat'ta Halk Dansları Şöleni

MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediyesi tarafından 13- 16 Ekim tarihleri arasında Side Limanı'nda düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Şöleni sona erdi.

Uluslararası Halk Dansları Şöleni, dünyaca ünlü Side Antik Kenti'nde Ankara, Ukrayna, Belarus, Güney Kore ve Hindistan'dan gelen 250 katılımcıyla gerçekleşti. Etkinlik süresince genç dansçılar Side Limanı'nda hem kendi ülkelerinin yerel danslarını sergiledi hem de birbirlerinin yerel danslarını öğrendi. Katılımcılar ayrıca Manavgat'ın tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı da buldu.

Şölen son gününde final gösterisiyle devam etti. Final gününde ülkeler birbirinden farklı ve başarılı performanslarını sergiledi. Gösterilerin ardından ise Manavgat Belediyesi tarafından halk dansları gruplarına teşekkür hediyeleri takdim edildi.

BAŞKAN SÖZEN'DEN TEŞEKKÜR

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Manavgat'ımızda kültürel ve sanatsal etkinliklerimize aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda farklı kültürlerin danslarının sergilendiği ve farklı kültürlerin kaynaştığı Side Limanımızda halk dansları şölenimizi gerçekleştirdik. Tüm dansçılarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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