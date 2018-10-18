Manavgat'ta gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

ANTALYA, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 10 bin 920) adet kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ve bir miktar nargile tütünü ele geçirildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince ilçede gümrük kaçağı ve bandrolsüz tütün mamulü satışı yapan kişi ve işletmelere yönelik denetim yaptı.

Ekipler Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki bir işyerinde yaptıkları aramada 10 bin 920 adet kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ile 4 kilo 520 gram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili işyeri sahibi M.E.İ. hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli İşlem yapıldı.