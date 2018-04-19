Manavgat'ta FETÖ'den 3 tutuklama

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütle aidiyeti, iltisaklı veya irtibatı olan, terör örgütü üyelerinin haberleşme amaçlı kullandıkları ByLock programını kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik geçen 9 Mart günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda A.Ç., H.Ö., İ.T., M.S., N.D. ve Ö.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.Ö., cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Ö.E. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza hakimliğinde ifadeleri alınan N.D., A.Ç. ve M.S. tutuklanırken, İ.T. adli kontrolle serbest bırakıldı.